Dünyanın en zengin ismi belli oldu! Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Türkiye'den 27 isim var
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 781'e yükselirken milyarderlerin toplam serveti 14,2 trilyon dolara ulaştı.
Forbes'un bu yıl 38'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi, dünya çapındaki milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi. Buna göre, milyarder sayısı geçen yıla kıyasla 141 kişi artışla 2 bin 781'e çıkarak rekor tazeledi. Milyarderlerin toplam servetleri de 2 trilyon dolar artışla 14,2 trilyon dolara yükseldi.
En zengin Arnault
Lüks eşya devi LVMH'nin Üst Yöneticisi Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı.
Louis Vuitton, Tiffany & Co, Christian Dior ve ve Sephora gibi markaların sahibi olan şirketin yöneticisi Arnault'un serveti geçen yıla kıyasla 22 milyar dolar arttı.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk 195 milyar dolarlık servetiyle listesinin ikinci sırasında yer alırken, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu.