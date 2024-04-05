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Yeniden sayım tamamlandı! Gaziosmanpaşa'da kazanan isim belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeniden sayım tamamlandı! Gaziosmanpaşa'da kazanan isim belli oldu

Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı tamamlandı.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçimine dair itirazları üzerine oyların yeniden sayıldığını hatırlattı.

Yıldırım, "Sayım neticesinde 159 oy bize artı yazılmış oldu. Buna rağmen 848 oyla CHP'nin adayı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığını milletimizin iradesi neticesinde kazanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Seçimi kazananları tebrik ettiğini belirten Yıldırım, sayımda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

 "Yeni dönem hayırlı olsun"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart'ta Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe'nin, yeniden yapılan sayımı da önde tamamladığını belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

 Çelik, "31 Mart’ta sandıktan çıkan irade bir kez daha tescillenmiş oldu. Yarın mazbatanın imzalanarak başkanımız Hakan Bahçetepe'ye verilmesini bekliyoruz. 1030 sandık yeniden sayıldı. Hakan Bahçetepe 848 oy farkıyla seçimi önde tamamladı. 31 Mart'tan 122 oy eksilmiş oldu." diye konuştu.

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