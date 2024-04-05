İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bu kez kendi yanıtladı

31 Mart seçimlerinin tartışmasız en çok konuşulan ismi İstanbul'da ikinci zaferini elde eden Ekrem İmamoğlu oldu. Zaferin kazanılmasıyla gündeme yine '2028'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?' sorusu geldi. İmamoğlu merak edilen soruyu yanıtlarken Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'la ilgili 3 kelimelik açıklaması da dikkat çekti. İşte detaylar...

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Geçen sene kaybedilen 2023 seçimlerinin ardından CHP'de değişim sürecini başlatan Ekrem İmamoğlu 2024 yerel seçimlerinden bir kez daha galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sene adı cumhurbaşkanı adaylığı için dillendirilen İmamoğlu yerel seçimlerin ardından 2028 seçimleriyle ilgili de konuştu.

Sözcü'den gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin öncesi ve sonrasını değerlendirdi. 2023 seçimlerinin de kazanılabilir olduğunu belirten İmamoğlu 'O seçimi biz kaybettik' dedi. İstanbul zaferinin ardından adı 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir kez daha konuşulmaya başlanan İmamoğlu geçmişte verdiği bir cevabın cezasını çektiğini belirterek bu kez temkinli bir yanıt verdi.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bu zafer on ay önce elde edilebilir miydi?Tabii ki elde edilirdi. Onun için diyorum, seçimi o dönem biz kaybettik. Çok hatalar vardı. Bugün çok az hata var. Bir elin parmaklarını geçmeyecek derecede az hatayla süreç yönetildi.Aslında işin ışığı tek: Bilimden, veriden faydalanıldı.Meseleyi aday tercih üzerinden okumuyorum. Sistem, yol yürüyüş biçimi açısından okuyorum. Her zaman en iyi adayın daha iyisi vardır. Fakat o kadar az hata yapıldı ki... Aradaki fark o.

Başlattığınız değişim bu sonucu getirdi diyebilir miyiz?

Kesinlikle büyük bir paydasıdır. Ve farkındaysanız, değişebilen tek parti biz olduk. Ve buraya ulaştık. Çok büyük etkisi var. Değişmeyen her parti bu seçimde eridi, kaybetti. Değişen parti ciddi başarı elde etti. CHP’nin değişim süreci ve mücadelesi, başarının önemli bir paydasıdır.

Cumhurbaşkanı adaylığı sorusu

Dünya basını sizi “2028 yılında Erdoğan’ın karşısına çıkacak doğal cumhurbaşkanı adayı” olarak niteliyor. Siz kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

2019’da yoğurda üflemeyi öğrendim. “Allah bilir” sözünün bile, ki en çok kullandığım söz, cezasını çektim. Şu anda bulunduğum yerdeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçesi, hatta Türkiye’deki yeni seçilmiş bütün CHP’li belediyelere katkı sunmakta, destek olmakta mecburiyet hisseden, inanılmaz işi olan biriyim. Hiçbir belediyemizin başarısız olmasına tahammülümüz olamaz. Çok işimiz var. Tümden oraya odaklıyım şu anda.

AK Parti neden kaybetti

AK Parti parti olma süreciyle ilgili ciddi bir sorun yaşıyor. AK Parti, bir parti mi? Kurulları veya heyetleri çalışıyor mu? Yoksa sadece Cumhurbaşkanı’nın makamı altında bir yapı mı? Bunu niye söylüyorum? Vatandaş olarak şikayetçiyim. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şikayetçiyim.

İki parti konuşur. Konuşmama refleksi yeni değil AK Parti’de. Çok zamandır var ama 5-10 yıllık periyotta çok daha ileriye evrildi. Artık ülkenin valisi de seninle konuşamıyor, bürokratı da bakanı da.

İstanbul’un olimpiyatını 20 yıldır tanıdığım spor bakanıyla görüşemiyorum. Niye görüşmüyor benimle? Kendisinin görüşmeme refleksi olduğunu düşünmüyorum. İmamoğlu’ndan uzaklaşan, İmamoğlu ile arasına bariyer ören mekanizmanın vatandaşla arasındaki bariyeri düşünsenize.

Bu yapı vatandaştan koptu. Kopmasa 18 aydır niye Beylikdüzü metrosunun belgesi imzalanmasın? Ya bir kalem ya, başka bir şey değil. Kefil olmuyorsun, bir şey olmuyorsun. Bu yapılır mı?

Bu kadar kopukluk ve bunun gibi davranışlar elbette etkilemiştir AK Parti’nin başarısını. Bundan fazlasını kendileri ele alsın. Ben sadece yaşadıklarımdan söyleyeyim.

Murat Kurum nasıl bir rakipti?

İyi bir rakipti. Bu kadar.