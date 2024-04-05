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Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla görüştü, Bakan Mehmet Şimşek 'İmkânı yok' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla görüştü, Bakan Mehmet Şimşek 'İmkânı yok' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştüğü ve “Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?” diye sorduğu iddia edildi.

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AK Parti’nin oy kaybına uğrayacağı ve birçok ili kaybedebileceği ihtimali son iki haftaya girilirken netleşmeye başladı. Bu nedenle, bazı parti yöneticileri ve milletvekilleri Cumhurbaşkanı’na ulaşarak, ‘Kötü gidişe dur demek’ için, ekonomik anlamda bazı adımlar atılması önerisinde bulundu.

Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştüğü ve “Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?” diye sorduğu öğrenildi. Ancak Şimşek’in olumsuz cevap verdiği ifade edildi.

“11-12 ili kaybediyoruz”

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti’de, seçim haftasında yapılan değerlendirmelerde ‘İmkânlar zorlanıp emekli başına bin lira verilse veya bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılsa bile bunun sahada karşılık bulmayacağı, muhalefetin gündemde tuttuğu 7-10 bin liralık seyyanen zammın yapılmasının da imkânsız olduğu’ görüşünün öne çıktığı belirtildi. Bu nedenle son haftaya girilirken, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra 11-12 ilin daha kaybedileceği net bir şekilde görülmüş oldu.

Tek sebep ekonomi değil

AK Parti’de seçim kaybetmenin gerekçesinin sadece ekonomiye bağlanmasına da itiraz ediliyor. Parti kurmayları ‘Teşkilatların seçim yorgunu olması’, ‘Nasılsa her seferinde biz kazanıyoruz’ şeklinde bir rehavetin ortaya çıkması ve aday tespitlerinde yaşanan sıkıntıların da seçim sonuçlarına yansıdığını dile getiriyor.

Onlar bile ikna edememiş

AK Parti yöneticileri ve milletvekillerinden bazıları ise kendi yakın akrabalarını bile sandığa gitme konusunda ikna etmekte zorlandıklarını dile getirdi. Partide gerçekleştirilen toplantılarda “AK Parti’nin 11 milyondan fazla üyesi var, her bir üye bir kişiyi bile ikna etse, 22 milyon oy almamız gerekirdi. Ama AK Parti’nin bu seçimde aldığı oy 16,3 milyon” tespiti yapıldı.

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