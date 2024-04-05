İYİ Parti'de sekiz kişilik toplantı! Sözcü yazarı detayları aktardı: “Neden böyle oldu?” sorusuna yanıt arandı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in parti genel merkezinde bir toplantı yaptığı, toplantıda sekiz ismin yer aldığı ve Akşener'in bir açıklama yapmayarak konuşulanları not aldığı ortaya çıktı.

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Seçimlere ittifak yapmadan, kendi adayları ile giren İYİ Parti, il bazında sadece Nevşehir’i kazanabildi. İYİ Parti'nin ülke genelindeki oyu 6 puan düştü. Seçim sonuçlarının ardından peş peşe istifalar yaşandı. Kulislerde ise başarısızlığın sorumlusu olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak gösteriliyor.

Seçimlerdeki yenilginin ardından İYİ Parti lideri Akşener seçimli kongre kararı aldıklarını ve kendi içlerinde seçim muhasebesi yapacaklarını açıkladı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin de bugün kaleme aldığı yazısında Akşener'in önceki gün parti genel merkezinde bir toplantı yaptığını öğrendiğini belirterek detayları paylaştı.

Toplantıda Alper Yılmaz, Şenol Sunat, Ünzile Yüksel, Musavvat Dervişoğlu, Metin Ergun, Koray Aydın, Cihan Paçacı, Oktay Vural'ın olduğunu söyleyen Erkin, “Neden böyle oldu?” sorusuna yanıt arandığını belirtti.

Erkin parti koridorlarında konuşulanları da aktardı.