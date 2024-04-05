'Reis'i yedirmeyiz' diyen köyden AK Parti'ye tek bir oy yok

Erzurum'da her seçimde AK Parti'ye oy veren ve 'Reisi yedirmeyiz' diyen köy, bu seçimlerde AKP'yi boykot ederek sandığa gitmedi. Köyde sadece muhtar için üç oy kullanıldı.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından her parti her parti kendi içinde tartışmaya, analizler ve değerlendirmeler yapmaya devam ederken özellikle çoğu 'kalesini' kaybeden AKP'de hareketlilik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı MYK (Merkez Yürütme Kurulu) toplantısında oy kaybına ilişkin "kibir" ve "vatandaşla arasına duvar örme" uyarıları basına yansımıştı.

Erzurum örneği

T24 yazarı Candan Yıldız, bugünkü yazısında Erdoğan'ın MYK'de yaptığı uyarıların en net örneklerinden biri Erzurum'un Cennetpınarı köyünü yazdı. 2012 tarihli Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen köy, her seçimde AK Parti'ye oy verirken bu seçimde boykot kararı alıp sandığa gitmedi.

Yıldız, 47 oyu olan köyün AK Partili büyükşehir belediyesinin derdini dinlememesinden şikayetçi olduğunu ifade ederek, Cennetpınarı köylülerinin, en az 10 yıldır köyün içme suyu sorununun çözülmesini beklediğini söyledi. Yıldız yazının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Zira kışın içme suyu sorunu olmayan köy, yazın nüfusun artmasıyla susuzluk sorunu çekiyor. Köylüler, su kaynakları zengin yan köylerden şebeke ile köye içme suyu getirilmesini talep ediyor. Çalmadık kapı bırakmamışlar. İlçe belediyesi ile büyükşehirle hatta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmenle'de görüşmüşler.

Fire vermeden sandığa gitmediler

31 Mart seçim öncesi "Çözeceğiz" vaadi bardağı taşıran son damla olmuş. Cennetpınarı Bilim ve Kültür Derneği'nin öncülüğünde köylüler nüfusunun azlığı nedeniyle siyasi güçlerinin zayıf olduğunu düşünerek seçimleri "boykot" etme kararını tartışmaya başlıyorlar. Seçim günü geldiğinde hiç fire vermeden sandığa gitmiyorlar.

Köyden üç oy çıkıyor o da sandık kurulu görevlilerinin oyları. Bir de muhtara üç oy çıkıyor. Silahların kullanıldığını düşünürsek köylüler akıllı davranıyor ve "boykot" kararını bozacak bir rekabete girmemek için mevcut muhtar dışında başka bir muhtar adayı da çıkarmıyor.

Cennetpınarı Köy Derneği Başkanı Mücahit Çimen bu kararı şöyle yorumladı:

"Reis'i yedirmeyiz diyen bir köyün bile kendilerine cephe almasını başardılar. Bu karardan köylüler memnun ve tavrın doğru olduğunu düşünüyorlar. Felsefi olarak açıklamak gerekirse Cennetpınarı köylüleri var oluşuna dair bir emare göstermek istedi. Sağında ve solundaki köylere yapılan hizmeti görünce isyan etti. Örneğin Evyap Grubu'nun Mehmet Sekmen'le Kartal Belediye Başkanlığı'ndan bu yana ilişkisi var. Neden onların köyüne su hizmeti götürülüyor ve 12 kilometrelik şebekenin 10 kilometresi bizim köyden geçmesine rağmen, bizim köye yeni su kaynağı getirilmiyor?"