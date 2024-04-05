Beşiktaş'taki yangın faciasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniden Refah Partisi’nden çok konuşulacak AK Parti iddiası: ‘Çok büyük bir grup gelecek’

İYİ Parti'de sekiz kişilik toplantı! Sözcü yazarı detayları aktardı: “Neden böyle oldu?” sorusuna yanıt arandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Bir taslak çalışmamız var

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bu kez kendi yanıtladı