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Beşiktaş'taki yangın faciasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'taki yangın faciasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.

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