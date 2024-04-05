Sigaraya bir zam daha geldi! En pahalı sigara 70 TL'ye dayandı

Bir sigara grubuna daha zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar duyurdu. En ucuz sigara 60 TL'ye yükseldi. İşte en ucuz ve en pahalı sigaranın fiyatları...

Abone ol

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha dev zam geldiğini duyurdu. Böylece zam gelen grupta en ucuz sigara 60, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükselerek 70 TL'ye dayandı.

Sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Dündar zamlı tarifeyi X hesabından paylaştı.

Çarşamba günü başka bir grup sigaraya da 8 TL zam gelmişti.