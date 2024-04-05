BIST 9.129
DOLAR 32,01
EURO 34,71
ALTIN 2.339,82
HABER /  GÜNCEL

Sigaraya bir zam daha geldi! En pahalı sigara 70 TL'ye dayandı

Sigaraya bir zam daha geldi! En pahalı sigara 70 TL'ye dayandı

Bir sigara grubuna daha zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar duyurdu. En ucuz sigara 60 TL'ye yükseldi. İşte en ucuz ve en pahalı sigaranın fiyatları...

Abone ol

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha dev zam geldiğini duyurdu. Böylece zam gelen grupta en ucuz sigara 60, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükselerek 70 TL'ye dayandı.

Sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Dündar zamlı tarifeyi X hesabından paylaştı.

Çarşamba günü başka bir grup sigaraya da 8 TL zam gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! İsrail istihbarat unsurlarına bilgi aktardığı tespit edilen 8 kişi yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! İsrail istihbarat unsurlarına bilgi aktardığı tespit edilen 8 kişi yakalandı
Seçimden sonra dolar düştü! Bomba iddia dolar 20 lira mı olacak?
Seçimden sonra dolar düştü! Bomba iddia dolar 20 lira mı olacak?
Beşiktaş'taki yangın faciasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
Beşiktaş'taki yangın faciasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
'Reis'i yedirmeyiz' diyen köyden AK Parti'ye tek bir oy yok
'Reis'i yedirmeyiz' diyen köyden AK Parti'ye tek bir oy yok
Yeniden Refah Partisi’nden çok konuşulacak AK Parti iddiası: ‘Çok büyük bir grup gelecek’
Yeniden Refah Partisi’nden çok konuşulacak AK Parti iddiası: ‘Çok büyük bir grup gelecek’
Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı!
Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 'Sorhin Çele' etkisiz
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 'Sorhin Çele' etkisiz
İYİ Parti'de sekiz kişilik toplantı! Sözcü yazarı detayları aktardı: “Neden böyle oldu?” sorusuna yanıt arandı
İYİ Parti'de sekiz kişilik toplantı! Sözcü yazarı detayları aktardı: “Neden böyle oldu?” sorusuna yanıt arandı
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor
Hakan Fidan'dan NATO açıklaması: "2025'te Türkiye'de yapılacak"
Hakan Fidan'dan NATO açıklaması: "2025'te Türkiye'de yapılacak"
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi