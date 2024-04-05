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Seçimden sonra dolar düştü! Bomba iddia dolar 20 lira mı olacak?

Seçimden sonra dolar düştü! Bomba iddia dolar 20 lira mı olacak?

Seçim sonrası dolar kurunda beklenen yükseliş gerçekleşmedi, aksine düşüş yaşandı. Bu düşüş sonrası dolar kurunda 20 lira iddiaları konuşulmaya başlandı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, bekleneni açıkladı.

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından  32,0230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL  34,7080 seviyesinde bulunuyor.

Üst üste 3 işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi de şu sıralarda 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Seçim öncesi para piyasalarına ilişkin “Seçimin hemen sonrası dolar yükselecek” algısının boşa çıktığını söyleyen İslam Memiş, tv 100'de kaleme aldığı yazısında "Dolar 20 lira mı olacak?" sorusuna yanıt verdi. Memiş şunları kaydetti:

"Seçim sonrası dolar kuru 37 kuruş geriledi. Kuruşluk gerilemeyi görenler yine sosyal medyada “Dolar 20 lira olacak” demeye başladı.Öncelikle şunu belirtmek isterim;

31,88 ile 20 lira arasında 11,88 lira var. 29 liraya inansalar mâkul derim, 28 liraya da mâkul derim. 20 lira ne? Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü sıkılaştırma politikası doların 20 lira olacağını söylemiyor.

Dolar zaten bir yatırım aracı değildir.Dolar zaten Türkiye’de en az getiriye sahiptir. Özetlemek gerekirse 29-28 lira kısa vade için denene bilir.Önemli olan düşüş kalıcı mı? Bana göre şimdilik çok zor. Doların 20 lira olacağına inananlar önce aradaki 11,88 lirayı atlamaması gerek. Siz siz olun yine de döviz borçlanmayın."

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