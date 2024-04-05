Özlem Çerçioğlu çileden çıktı! Yemekhanede mazbata, aman çekmeyin

Yerel seçimler sonrası devam eden mazbata teslim sürecine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananlar damgasını vurdu. Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı Özlem Çerçioğlu bu seçimden de zaferle çıkmayı bilmişti. Ancak mazbatası adliyenin yemekhanesinde verilince Çerçioğlu veryansın etti, "Ulusal basına rezil oluruz" diye isyan ederek fotoğraf çekilmemesini istedi.

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CHP'nin bu seçimde elinde tutmayı başardığı belediyelerden biri Aydın Büyükşehir Belediyesi'ydi. 2009'dan bu yana koltuğun sahibi olan Özlem Çerçioğlu bu seçimde yüzde 50,53 oy alarak başkanlığını korudu. Ancak mazbatanın verilme şekli Çerçioğlu'nu isyan ettirdi.

Yemekhanede mazbata

Çerçioğlu'na mazbatasını, Aydın Adliyesi yemekhanesinde düzenlenen programda, İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay verdi. Mazbatasını almadan önce ise Çerçioğlu, teslim sırasında fotoğraf çekilmemesini istedi. Çerçioğlu tepkisini şöyle dile getirdi:

Sakın çekmeyin

Arkamda yemek tabakları ve çaydanlıkla fotoğraf çekeceksiniz. Sakın çekmeyin, ulusal basına rezil oluruz arkadaşlar. Aydın'ı ulusala rezil etmeyin, sakın o yemekleri, tabakları, çaydanlıkları falan çekmeyin.

Kabul edilebilir bir şey değil bu

Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Utanç verici bir şey ya! Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İşte Aydın'da kaybetmenin temel sebeplerinden biri bu. İnsanın asabının bozulmaması mümkün mü? Yemek kokularıyla beraber geliyorsun mazbata almaya. Kabul edilebilir bir şey değil bu, hiç kimse kusura bakmasın. Ben bunları söylediğim için zaten beni sevmiyorlar."

Halktan kopmadık, halkı iyi anladık

Öte yandan mazbatasının almasının ardından Çerçioğlu, seçimin demokratik bir yarış olduğunu belirterek destekleri için Aydın halkına teşekkür etti. Kentte yaptıkları işleri vatandaşlara sorarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Çerçioğlu, "Biz yaptık, oldu" anlayışını gütmediklerini söyledi. Çerçioğlu, halktan kopmadıklarını, halkı iyi anladıklarını vurguladı.

Çerçioğlu daha sonra belediye binasına geçti. Programa CHP Aydın milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız da katıldı.