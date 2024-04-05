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Türkiye kritik anlaşma AKKA'dan resmen çekildi! 32 yıllık anlaşma sona erdi

Türkiye kritik anlaşma AKKA'dan resmen çekildi! 32 yıllık anlaşma sona erdi

Soğuk Savaş'ın ardından Rusya ile Avrupa arasında silah kontrolünü sağlamak için 1990 yılında imzalanan Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'ndan Türkiye çekildi.

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NATO'nun askıya aldığı Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması’ndan (AKKA) Türkiye de çekildiğini duyurdu. 1990 yılında imzalanan, 1992 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan anlaşmanın 8 Nisan'da durdurulacağı açıklandı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması’nın Türkiye ile antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8 Nisan tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına karar verildi.

Soğuk savaşın ardından imzalanmıştı

NATO'nun 31 üyesinin çoğu, Kasım 1990'da Soğuk Savaş'taki rakiplerinin ortak sınırlara ya da sınırların yakınına kuvvet yığmasını önlemeyi amaçlayan AKKA'yı imzalamıştı.

NATO, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Soğuk Savaş döneminden kalma Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı Kasım 2023'te askıya almıştı. İttifak ayrıca imzacı üyelerinin anlaşmaya katılımlarını dondurduklarını açıklamıştı.

Rusya da 2023 yılında anlaşmadan çekilme kararı almış, Ukrayna'daki savaş devam ederken Moskova'nın bu hamlesi tartışmalara neden olmuştu.

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