Yüksek Hızlı Tren biletleriyle ilgili yeni gelişme

Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Yüksek Hızlı Tren'e talep arttı. Eskişehir'de 5 ile 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan YHT seferlerinin biletlerinin tükendiği açıklandı.

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Yüksek Hızlı Tren seferlerindeki bayram yoğunluğu yaşanıyor. Yüksek Hızlı Tren ile seyahat etmek isteyenler Ramazan ayının ortalarından itibaren biletlerini alarak yerlerini ayırttı. Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü, 5 ile 14 Nisan tarihlerin arasındaki 20 adet İstanbul, 16 adet Ankara ve 5 adet Konya yönlerine olan Yüksek Hızlı Tren seferlerinin tamamının dolu olduğunu açıkladı. Bilet rezervasyonunu Ramazan Bayramı’na yakın tarihlerde yapmak isteyen vatandaşların bilet bulamadığı öğrenildi.

Eskişehir’e Yüksek Hızlı Tren ile gelip buradan Bursa'ya seyahat eden Gökçe Soyubelli, seferlerin yoğunluğuna hak vererek 9 saatlik yolculuğun trenle 4 saate düştüğünü belirtti. "Bence trenler hem daha hızlı hem de daha rahat." diyen Soyubelli, Ayrıca içerisinde tuvalet ve yemek alanları da var. O yüzden bence daha güzel" ifadelerini kullandı.