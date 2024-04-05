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Gözler Van kararının gerekçesinde! Seçimler sonrası itiraz süresi sona eriyor

Gözler Van kararının gerekçesinde! Seçimler sonrası itiraz süresi sona eriyor

Yerel seçimlerin ardından birçok sandıkta itirazlar gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) itirazları değerlendirmek üzere bugün bir araya geldi. Van Büyükşehir Belediyesi kararının gerekçesinin açıklanması beklenirken itirazı süreci bugün sona eriyor.

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Türkiye 31 Mart tarihinde yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından başlayan itiraz süreciyle yurt genelinde bazı noktalarda siyasi partiler tarafından itirazlar yapıldı. itirazların ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelen itirazlar da kurul tarafından değerlendirilerek sonuca varılıyor.

Bu çerçevede bugün saat 14.30 itibarıyla yurt genelinden gelen seçim itirazlarını değerlendirmek üzere kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlarla itiraz edilen bölgelerde nihai kararlar verilecek. Verilen kararlara ise itiraz edilemeyecek. YSK’da yapılacak kurul toplantısında Van seçimlerinde mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine ilişkin kararın gerekçesinin açıklanması bekleniyor.

Öte yandan YSK itiraz takvimine göre siyasi partilerin ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazlar dün 17.00 itibarıyla son bulmuştu. Buradan çıkan kararlara göre siyasi partiler bugün saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına itiraz için başvurabilecek. İl seçim kurullarına yapılan itirazlar da, en geç 7 Nisan saat 17.00’ye kadar karara bağlayacak. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya başvuru süreci 10 Nisan saat 17.00’de sona erecek. 

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