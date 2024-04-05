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CHP'nin seçimlerin tekrarlanması kararına itirazı reddedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'nin seçimlerin tekrarlanması kararına itirazı reddedildi

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazı, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in de aralarında bulunduğu parti temsilcilerinin dün Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığına yaptığı itirazın, mühürsüz torbalar ve buna ilişkin kamera görüntüleri nedeniyle reddedilmesine karar verildi.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunulacağı belirtildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

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