Borsa İstanbul rekor kırdı! Yatırımcılar mutlu

Borsa İstanbul bir süredir izlediği yatay seyri kırdı ve tarihi yüksek seviyesi olan 9571 puana kadar yükseldi.Abone ol
Türkiye ekonomisine olan güven artış gösteriyor. Gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisindeki yapısal değişikliklerin etkisiyle yatırımlarını gerçekleştirmeye başlıyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'ye ilişkin pozitif not ve görünüm verirken, dev bankalar Türk Lirası'nın değer kazanacağını açıkladı.
BİST'TE YENİ REKORLAR
Borsa İstanbul da bu gelişmeler ışığında tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor.
Borsa İstanbul bugün yüzde 5'e yakın primle 9571 puanı aşarak tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sektör fark etmeksizin hisselerde yükselişler yaşanıyor.
Dolar 31.9254 lira, euro 34.5123 lira, gram altın 2358 liradan işlem görüyor.