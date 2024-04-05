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Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı, o ilçede seçimler iptal edildi

Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı, o ilçede seçimler iptal edildi

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde seçimler iptal edildi. İlçede AK Parti’ye evet mührü basılan yakılmış oy pusulaları bulunmuştu. Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

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Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partinin kazandığı Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

Yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Partinin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti’ye evet mührü basılan yakılmış oy pusulaları bulunmuştu.

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