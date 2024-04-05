Dursun Özbek'ten, Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Dursun Özbek burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Dursun Özbek burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Şanlırufa daha önce ziyaret ettiğim, çok güzel bir şehir. Çok güzel insanları var. Pazar günü oynayacağımız Süper Kupa maçı için buradayız. Şanlıurfa'da oynanması çok önemli. 100. yılın Süper Kupası'nın burada oynanması önemli. 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş bir vilayet. O yüzden ayrıca önemli. Burada depremden etkilenmiş kardeşlerimle konuşmak için erken geldim. Özellikle deprem bölgesinde insanlara dokunmak, acılarını hafifletmek için çok önemli. Burada oynayacağımız maçın geliri de depremzedelere gidecek. Bunu çok önemsiyoruz. Bölge insanının Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemesi çok önemli."

"Doğru olduğunu düşünmüyorum"

"Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyorum. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Duyduklarımıza bakılırsa Fenerbahçe'de aklıselimin galip gelmesi, bölge insanının bu maçı seyretmesine imkan verilmesi lazım."

"Tüm yönetim burada"

"Tüm yönetim kurulum burada. Maçı seyretmek isteyen tüm arkadaşlarımı da davet ettim. Bir kupa maçı olması dışında bölgede maçın oynanması, depremzede kardeşlerimizle buluşmak çok önemli. Geçen hafta Kahramanmaraş'taydık. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürüyor. Bölge insanına dokunmak, buranın motivasyonunu yükseltmek çok önemli."

"İnşallah güzel maç olur"

"Pazar günü inşallah güzel bir maç olur. Söylenenlerin, gazetede yazılanların doğru olmadığını, bölge insanlarını bundan mahrum etmemek gerek."

"Bizim beklentimiz a takım"

"Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz."

Yarıda kalma ihtimali

Fenerbahçe'nin U19'la çıkması, maçın yarıda kalması

"Bunları konuşmak doğru değil. Biz şimdi Şanlıurfa'dayız, neden? Protokol yapmışız. Neden? Maç gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanmasını söylüyoruz. Niye? Hepsinin bir anlamı var. Buradaki kardeşlerimize Fenerbahçe - Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini niye yaşamayalım. İnsanların bir sefer daha oturup düşünmesi... İnanıyorum ki aklıselim galip gelecektir. Bu maç oynanması gerektiği gibi Şanlıurfa'da oynanacaktır."

Kupa töreni cevabı

"Maçın yarıda kalması durumunda kupa töreni isteyecek misiniz?"

"Bunlar teferruat. Maçın oynanması lazım. Galip gelenin de kupayı alması lazım. Bunun dışında bir sürü senaryo konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor. Bunları doğru bulmuyorum. Benim takımım sahaya çıkacak. Umarım Fenerbahçe de tam takım çıksın ve galip gelen kupayı alsın."