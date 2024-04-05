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Bayramda 65 bin 600 personel trafik denetimi yapacak

Bayramda 65 bin 600 personel trafik denetimi yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 65 bin 600 personel ile 24 saat esasına göre trafik denetimi yapılacağını açıkladı.

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9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da tek temenni sürücülerin dikkatli olması, yolların kan gölüne dönmemesi.

Bakan Yerlikaya uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin yarın başlayacağını, binlerce vatandaşın ailesi ve yakınlarına kavuşacağı için heyecan yaşadığını belirtti.

Yola çıkacakların trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Yerlikaya, "Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

"65 bin 600 personel denetim yapacak"

Geride kalan 5 yılda Ramazan Bayramı tatillerinde meydana gelen kazalarda 514 kişinin öldüğünü, 26 bin 667 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, bayram süresince alınacak trafik tedbirlerine ilişkin ise şunları kaydetti:

Bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında, 46 bin 700'ü polis, 18 bin 900'ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat dron ile trafik denetimi yapılacak. Ayrıca yine bayram tatili süresinde asayiş hizmetleri kapsamında, 210 bin personel 22 bin 800 asayiş ekibi 2 bin 530 motosiklet 417 dron ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak.
"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"

Yola çıkan sevgili vatandaşlarım. Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.
Kontroller 2 kat arttırıldı

Ayrıca, bütün noktalarda daha önceki bayramlarda alınan tedbirlerin yaklaşık 2 katı tedbir alınırken, ekip sayılarının da 2 katına çıkarıldığı öğrenildi.

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