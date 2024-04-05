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İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin naaşına ulaşıldığını bildirdi

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen faciada 9 işçi kimyasal içeren toprağın altında kaldı. Arama çalışmalarının 53. gününde Mangan ocağında olduğu tahmin edilen 35 yaşındaki işçi Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

6 AYDIR ALTIN MADENİ'NDE ÇALIŞIYORDU

Yıldız'ın kuzeni Doğukan Yıldız, verdiği bilgide, naaşın toprağın altından çıkarıldığını söyledi. Yıldız, 6 yıldır İliç'teki altın madeninde çalışıyordu.

BAKAN BAYRAKTAR: BİR İŞÇİ KARDEŞİMİZE ULAŞTIK

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bayraktar, açıklamasında şunları söyledi: "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

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