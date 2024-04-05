Gelecek Partisi, seçimlerde üye sayısından daha az oy aldı

Seçimlere tek başına giren Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığı yaptığı Gelecek Partisi seçimlerde istediğini elde edemedi. Gelecek Partisi'nin seçimlerde üye sayısının yarısından daha az oy aldığı ortaya çıktı.

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Yerel seçimlerin ardından partilerin performansları ortaya çıkıyor. Ahmet Davutoğlu’nun lideri olduğu Gelecek Partisi, mayıs ayında düzenlenen genel seçimlerde CHP ile ittifak yapmış ve meclise 10 milletvekili sokmayı başarmıştı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde ise Ahmet Davutoğlu beklediği performansı seçimlerde sergileyemedi.

Üye sayısından daha az oy

Seçimlerde üye sayısından daha az oy alan tek parti Gelecek Partisi oldu.

34 bin oy aldı

31 Mart Yerel Seçimlerine tek başına giren Gelecek Partisi, sadece 34 bin oy almayı başardı.

Üye sayısı: 70 bin 451

Davutoğlu'nun partisinin YSK'ya göre üye sayısı ise 70 bin 451 kişi oldu.

0,07 oy aldı

Gelecek Partisi’nin oransal karşılığı ise yüzde 0,07 oldu.

"Radikal değişim kararı aldık"

Ahmet Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarla netice alabilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem, gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.