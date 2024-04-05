Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü, başkanvekili Erden Timur hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

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Galatasaray Spor Kulübü, başkanvekili Erden Timur hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur;

Birtakım terör örgütlerinin geçmişte yaptığı uygulamaları anımsatır şekilde, alt liglerde geçen ilgisiz bir YouTube görüntüsünü ses kaydına çevirip, sosyal medya hesabından paylaşarak Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekilimiz Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan başta Ahmet Ercanlar olmak üzere, yayılmasına katkı sağlayan tüm şahıslar hakkında gerekli suç duyurusunda bulunarak, tazminat davaları açacaktır. Bu tarz paylaşımlarda bulunan kişilere ve bunları azmettirenlere hiçbir tolerans gösterilmecek ve hukuki süreçler sonuna kadar takip edilecektir."