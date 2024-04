Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 işçinin ölümüne göz yumdular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 kardeşimizle ilgili tek cümle kurmadılar. Bu binaya imar ruhsatını veren ve binanın bodrum katlarını gazino haline haline getirmeye müsaade edenler kim? dedi.

Abone ol

Erdoğan, "Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların ikiyüzlülüğünü iyi biliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

1996 yılında kurduğumuz TÜRGEV'imiz milletimize ve gençlerimize sahip çıkıyor. TÜRGEV başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Bu müstesna çatının kurucuları arasında bulunmaktan bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Bir gönüle daha girmek bir gencimize daha ulaşmak için canla başla çalışan vakfımızı tebrik ediyorum. Emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Her fırsatta dile getirdiğimiz Teknofest gençliği sizlerin arasından çıkacak, Türkiye Yüzyılı sizlerin omuzlarında yükselecektir. Sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, mühendislerini, iş insanlarını, doktorlarını örnek anneleri görüyorum. Meyve veren ağaç taşlanır, TÜRGEV gibi vakıflarımız da hizmet ve varlıklarıyla ülkemizdeki belli çevreleri her zaman rahatsız etti. Özgür zihinler yetiştiren TÜRGEV hedef tahtasına konuldu. Haysiyet cellatları tarafından yıpratılmak istendiniz. Ne siz ne de biz bunların hiçbirini aldırmadık.

"BEŞİKTAŞ'TA HAYATINI KAYBEDEN 29 KARDEŞİMİZLE İLGİLİ TEK CÜMLE KURMADILAR"

Bizi yok etmeye gelenlerin bizde hayat bulacağı yüksek ruh haliyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik. Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların ikiyüzlülüğünü iyi biliyoruz. Bu çevreler Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 kardeşimizle ilgili tek cümle kurmadılar. Bu binaya imar ruhsatını veren ve binanın bodrum katlarını gazino haline haline getirmeye müsaade edenler kim? Savcılarımızla bunu takip ediyoruz, kovalamaya devam edeceğiz. 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler. Birileri koşup gittiler, kendi günahlarını nasıl örteriz onun peşine düştüler. Daha önce aynı vicdansızlığı Diyarbakır Anneleri'ne bunlar göstermişlerdi. Bir şov dışında ittifak ortaklarını kızdırmamak için bu anneleri yalnız bırakmışlardır. Ne yaptıysak milletimiz, siz gençlerimiz için yaptık.

"KİMSENİN ÖZGÜVENİMİZİ ÖRSELEMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Ülkemizi geldiği noktadan ileri götürebilmek için sizin enerjinize yeteneğinize ihtiyacımız var. Bu çağa mührünü vuracak olan sizlersiniz. Kimsenin bizim özgüvenimizi örselemesine müsaade etmeyeceğiz. Bizler sadece 100 yıllık devletin mensupları değiliz aynı zamanda bin yıllık cihan imparatorluğunun köklü medeniyetin takipçileriyiz. Başkaları gibi önünü sonunu düşünmeden fevri hareket edemeyiz. Sizlerden kendi şahsi geleceğiniz yanında ülkenizin istikbaliyle ilgili hayaller kurmanızı istiyorum. Unutmayın, imkan size gelmez siz imkanlara gideceksiniz. Projeleriniz tezlerinizle beraber mücadele azminiz varsa hiçbir güç sizi yolunuzdan döndüremez. Sizlerden yarını değil daha ötesini görerek çalışmanızı ve kendinizi geliştirmenizi bekliyoruz. TÜRGEV'in çalışmalarını takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Sizlerden beklentimiz dijital kültürde de içerik üreticisi olmanızdır. Merhum Menderes'ten bu yana canımızla emeklerimizle büyüterek bugüne getirdiğimiz çok partili dönemimiz mahalli seçimlerden de başarıyla çıktı.

"31 MART YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Bizler kadere ve takdire inanan insanlarız. Sonuçların da davamız mücadelemiz açısından hayra tebdil olacağına yürekten inanıyoruz. 31 Mart sadece yeni bir dönüm noktası değil daha büyük zaferlerin habercisi olacaktır. Yolumuza yenilenmiş tazelenmiş güçlenmiş şekilde devam edeceğiz. Ben bugüne kadar gençlerle yürümüş bir büyüğünüzüm. Milletimiz için nice saldırıları göğüsledik. Bizim karşılaştığımız sıkıntıları gençlerimiz yaşamasın diye emek verdik. Bedel ödesek bile ülkemize insanımıza siz gençlerimize bedel ödettirmemeye çalıştık. Gençlerimiz olarak sizlerde sorumluluklarınızı yerinize getireceksiniz. Artık biz siz gençlerimizin zamanının misafiriyiz. Davamızı inşallah yakında sizler taşıyacaksınız. sizlerin vakur duruşunu azmini gördükçe verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum