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Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! 2025'e dikkat çektiler

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! 2025'e dikkat çektiler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye değerlendirmesi geldi. Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türk iştiraklerinin geçen yıl net parasal kaybının 2,6 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'de enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde söz konusu kaybın 2024'te 2,8 milyar dolar çıkmasının ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar dolara düşmesinin beklendiği ifade edildi.

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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, Türkiye'deki iştirakleriyle makro politika değişiminden yararlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Türk iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankaları, Türkiye'nin makroekonomik uyumundan, daha geleneksel ve tutarlı ekonomi politikalarına geçişinden faydalanacaktır. Enflasyonun düşmesi, iştiraklerin net parasal kayıplarını azaltacak ve Türk lirasındaki daha yavaş değer kaybı, dövizin çevrilmesinin neden olduğu kayıplardan kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fitch'in mart ayında Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin ardından aralarında Körfez İşbirliği Konseyi'ne ait bazı bağlı ortaklıkların da bulunduğu 18 Türk bankasının notunu yükselttiği anımsatılan açıklamada, not yükseltilmesinin Fitch'in Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güveninin arttığını yansıttığı aktarıldı.

Açıklamada, pozitif görünümün de Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki önemli düşüşün yanı sıra dış kırılganlıklardaki azalmanın devam etmesiyle tutarlı olacağı yönündeki beklentiyi yansıttığı kaydedildi.

2025'e dikkat çektiler 

Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türk iştiraklerinin geçen yıl net parasal kaybının 2,6 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'de enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde söz konusu kaybın 2024'te 2,8 milyar dolar çıkmasının ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar dolara düşmesinin beklendiği ifade edildi.

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