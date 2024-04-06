İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu.Abone ol
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor.
Seferler iptal edildi
Şehir Hatlarının duyurusuna göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri gerçekleştirilemiyor.