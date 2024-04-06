CHP'den Hatay'da 'mazbata kararı'na tepki

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde itiraz süresi devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AK Parti Adayı Mehmet Öntürk’e verme kararı almasına tepki gösterdi.

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CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşanan gelişmelere ilişkin tepkisini dile getirdi. İtiraz süreci devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu'nun AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e mazbatayı verme kararı CHP tarafından eleştirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "İtiraz süreci devam ederken verilen bu mazbata meşru değildir" denilerek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurulacağı bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Mehmet Öntürk birinci sırada çıkarken CHP adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ikinci oldu. CHP, Hatay'da oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.

İtiraz süreci devam ederken, Hatay İl Seçim Kurulu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verme kararı CHP'nin tepkisine neden oldu. Yapılan açıklamada, "YSK'da itirazlarımız devam ederken alınan bu karar bizim nezdimizde hükümsüzdür" ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin açıklaması şu şekilde:

"Hatay İl Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Mehmet Öntürk'e verilmesi yönünde karar aldı. YSK sistemine göre; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığında 38 bin 899 geçersiz oy bulunmaktadır. Yani iki aday arasındaki farkın yaklaşık 15 katı olan oy geçersizdir. Bu durumda, Hatay İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar seçim hukukuna uygun değildir.

Yarın sabah 08.00'de YSK'ya mazbatanın verilmemesi için başvuru yapılacaktır."

CHP'nin tepkisiyle süregelen bu süreçte, mazbatanın verilmesine ilişkin kararın YSK tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.