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Gündem olacak iddia! Kılıçdaroğlu sadece o ismi arayıp tebrik etmedi!

Gündem olacak iddia! Kılıçdaroğlu sadece o ismi arayıp tebrik etmedi!

31 Mart'taki yerel seçimlerde 1977 yılından bu yana ilk kez birinci parti olarak sandıktan çıkan CHP'de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim zaferinin ardından Mansur Yavaş ve Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik ettiği ancak Ekrem İmamoğlu’nu aramadığı iddia edildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkmış, yıllar sonra birinci parti olma başarısı göstermişti. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok belediyeyi kazanan CHP'de seçimlerin ardından telefon trafiği yaşanırken; Sözcü’den İsmail Saymaz, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

"Mansur Yavaş’ı arayarak, tebrik etti.”

“CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim akşamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı arayarak, tebrik etti.” diyen Saymaz, seçimin hemen ertesi günü Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de telefonda kutladığını yazdı.

İmamoğlu'nu aramadı

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ise İstanbul seçimlerini kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ise aramadığını iddia etti.

Saymaz, “Bu arada, İmamoğlu’nu kutlayanlar arasında eski Başbakan Binali Yıldırım da yer alıyor. Yıldırım, 2019’daki İstanbul seçiminde İmamoğlu’nun rakibiydi.” ifadelerine yer verdi.

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