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İzmir Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı! Tunç Soyer'den 'desteğe hazırım' mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı! Tunç Soyer'den 'desteğe hazırım' mesajı

 CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, önceki belediye başkanı Tunç Soyer'den görevi devraldı. Görevi devreden Soyer, desteğe hazır olduğunu dile getirdi.

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Tugay, devir teslim töreni öncesinde çok sayıda partili ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Burada konuşma yapan Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi çok mücadele ettiklerini, halka kulak verdiklerini, kendilerinden beklentileri doğru anlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Seçimlerde kent genelinde zafer elde ettiklerini ifade eden Tugay, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz ve daha önemlisi geleceğe dair de çok umutluyuz. Bize bu seçimlerde inandıklarını gösterdiler. Ama aynı zamanda bizlere bir kredi açtılar. Önümüzdeki dönemde hiç hata yapmadan çalışmamızı istiyorlar. Bizden beklenenin ve sorumluluğumuzun farkındayız. İnsanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların farkındayız. Bu nedenle halkımızın yanında olacak, sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle İzmir Büyükşehir çalışanlarımızı daha fazla sorumluluk almaya ve daha fazla çalışmaya davet ediyorum."

Daha sonra partililerle birlikte bando eşliğinde Egemenlik Evi binasında bulunan başkanlık makamına yürüyen Cemil Tugay, düzenlenen törenle Tunç Soyer'den görevi devraldı.

Tugay, hizmetleri için Soyer'e teşekkür ederek sorumluluklarının bundan sonraki dönemde daha da arttığını söyledi.

Görevi devreden Soyer ise Tugay ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti, desteğe hazır olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Soyer, Tugay'a zeytin fidanı hediye etti. Cemil Tugay, bu fidanı makam odasında yetiştirerek büyüteceğini söyledi.

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