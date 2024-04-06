BIST 9.129
DOLAR 32,02
EURO 34,75
ALTIN 2.339,82
HABER /  GÜNCEL

Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Bakan Mehmet Özhaseki'den hava durumu açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Bakan Mehmet Özhaseki'den hava durumu açıklaması

9 günlük bayram tatili için plan yapanlar hava nasıl olacak araştırmalarına başladı.Bakan Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu değerlendirdi.

Abone ol

Bayramda ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini bildiren Özhaseki, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşları araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün telkinlerini dikkate almaları konusunda uyardı.

Bakan Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayramda yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın 2. günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu

Bayramdaki hava durumu tahminlerine göre, Ankara genellikle parçalı bulutlu, cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.

İstanbul genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.

İzmir ise genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Gündem olacak iddia! Kılıçdaroğlu sadece o ismi arayıp tebrik etmedi!
Gündem olacak iddia! Kılıçdaroğlu sadece o ismi arayıp tebrik etmedi!
Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni düzenleme 647 yeni kadro açıldı
Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni düzenleme 647 yeni kadro açıldı
Kabinenin yarısı sandıkta başarılı oldu! O illerde AK Parti birinci çıktı
Kabinenin yarısı sandıkta başarılı oldu! O illerde AK Parti birinci çıktı
CHP'den Hatay'da 'mazbata kararı'na tepki
CHP'den Hatay'da 'mazbata kararı'na tepki
Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 48 kişi yakalandı
Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 48 kişi yakalandı
Tarih Kılıçdaroğlu'nu affetmeyecek dedi canlı yayında ortalık karıştı!
Tarih Kılıçdaroğlu'nu affetmeyecek dedi canlı yayında ortalık karıştı!
Merkez Bankası duyurdu: Yakında sonlandıracağız
Merkez Bankası duyurdu: Yakında sonlandıracağız
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! 2025'e dikkat çektiler
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! 2025'e dikkat çektiler
TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine yanıt
TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine yanıt
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, seferler iptal edildi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, seferler iptal edildi
Meral Akşener'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı'ya ziyaret!
Meral Akşener'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı'ya ziyaret!
Tahkim Kurulu Trabzonspor'un cezasını 4 maça indirdi
Tahkim Kurulu Trabzonspor'un cezasını 4 maça indirdi