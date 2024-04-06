"Türk dünyası bizim ailemizdir" Azerbaycan Meclisi'nden yeni adım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türk dünyası bizim ailemizdir, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz." açıklaması yaptı. KKTC Lideri Ersin Tatar da teşekkürlerini iletti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan diplomatik ilişkilerini bir üst aşamaya taşıdı. Azerbaycan Milli Meclisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolar Arası Çalışma Grubu kuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan diplomatik ilişkilerini bir üst aşamaya taşıdı. Azerbaycan Milli Meclisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolar Arası Çalışma Grubu kuruldu.



Azerbaycan Meclisi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülen Kuruluş Karar Taslağı, ilk oylamada kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulması münasebetiyle "Türk dünyası bizim ailemizdir, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz." diyen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Milli Meclisi Başkanı Sabiha Gafarova’ya ve tüm milletvekillerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Grup başkanı Milletvekili Cavanşir Feyziyev, söz konusu kararı "Tarihi bir adım" olarak niteledi. Feyziyev, Türk devletlerinin dünyadaki jeopolitik gerçekler doğrultusunda izlediği politikalara dikkat çekti. "Türk dünyasının bütünlüğü ve gelecekteki başarıları için çabalayacağız." dedi.