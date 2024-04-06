BIST 9.129
DOLAR 32,02
EURO 34,75
ALTIN 2.339,82
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan sözler! Bomba kulis, seçim öncesi bunları söylemiş

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan sözler! Bomba kulis, seçim öncesi bunları söylemiş

Gazeteci Şaban Sevinç'ten Kemal Kılıçdaroğlu kulisi... Sevinç, seçim öncesi  gazeteci İhsan Akdemir'in CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini belirti ve bu görüşmenin detaylarını aktardı. Kulis bilgisine göre Kılıçdaroğlu "Parti ne olacak?" sorusuna "Merak etme geliyoruz" yanıtını vermiş...

Abone ol

TV100'de yayımlanan "Özgür İfade" programına Fuat Uğur, Hacı Yakışıklı, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster konuk oldu.

Programda Şaban Sevinç, gazeteci İhsan Akdemir ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşmeden kulis bilgilerini aktardı. Şaban Sevinç'in sözleri şu şekilde:

"19 Mart günü bir gazeteci arkadaşımız İhsan Akdemir, Kemal Beyi çalışma ofisinde ziyaret ediyor. Şöyle bir diyalog geçiyor; 'Sizin CHP’nin adaylarına destek verme beklentiniz var. Niye destek vermiyorsunuz? Aranızın iyi olduğu adaylara gidip destek verseniz sahada' diyor. Kemal Bey’in ifadesi şu 'Sahaya çıkarsam yenilgiyi bana yüklerler. Seçimi kaybediyorlar'" demiş.

"İmamoğlu'na dikkat et"

Gazeteci arkadaşımız “Kurultayı nasıl kaybettiniz? Niye böyle oldu?” diyor. Kemal Bey de "Para ya para" diyor. "Bunu Özgür Özel’e de söyledim. Sen de 'Ekrem İmamoğlu’na dikkat et' diye Özgür Özel’e de söyledim" diyor.

"Merak etme geliyoruz"

Şöyle bir ifadesi var Kemal Bey’in "Değişim değişim dediler bir tek ben değiştim". Gazeteci arkadaşımız "Parti ne olacak?" diyor Kemal Bey de "Merak etme geliyoruz" diyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Bakan Mehmet Özhaseki'den hava durumu açıklaması
Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Bakan Mehmet Özhaseki'den hava durumu açıklaması
Gündem olacak iddia! Kılıçdaroğlu sadece o ismi arayıp tebrik etmedi!
Gündem olacak iddia! Kılıçdaroğlu sadece o ismi arayıp tebrik etmedi!
Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni düzenleme 647 yeni kadro açıldı
Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni düzenleme 647 yeni kadro açıldı
Kabinenin yarısı sandıkta başarılı oldu! O illerde AK Parti birinci çıktı
Kabinenin yarısı sandıkta başarılı oldu! O illerde AK Parti birinci çıktı
CHP'den Hatay'da 'mazbata kararı'na tepki
CHP'den Hatay'da 'mazbata kararı'na tepki
Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 48 kişi yakalandı
Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 48 kişi yakalandı
Tarih Kılıçdaroğlu'nu affetmeyecek dedi canlı yayında ortalık karıştı!
Tarih Kılıçdaroğlu'nu affetmeyecek dedi canlı yayında ortalık karıştı!
Merkez Bankası duyurdu: Yakında sonlandıracağız
Merkez Bankası duyurdu: Yakında sonlandıracağız
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! 2025'e dikkat çektiler
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! 2025'e dikkat çektiler
TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine yanıt
TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine yanıt
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, seferler iptal edildi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, seferler iptal edildi
Meral Akşener'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı'ya ziyaret!
Meral Akşener'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı'ya ziyaret!