KADEM Özlem Zengin’e sahip çıktı! Siyasi sorumluluk almayanların...

AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde birçok büyükşehri kaybederek ilk defa ikinci parti konumuna düşerken, bazı partililer de seçim yenilgisinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i sorumlu tuttu. Zengin'in görevden alınacağı dahi iddia edilirken, konuyla ilgili Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) bir açıklama geldi.

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AK Parti'nin yerel seçim yenilgisinin ardından bazı partililerce hedef gösterilen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin için KADEM'den destek açıklaması geldi. KADEM'in açıklamasında, "Siyasi sorumluluk alamayan kişilerin günah keçisi olarak Özlem Zengin'i seçmeleri, ona hakaret ve çirkin ithamlarda bulunmaları asla kabul edilemez" denildi.

Özlem Zengin'in hedef gösterilmesine tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart seçimlerinin ardından, başta Özlem Zengin olmak üzere toplumda önde olan ve siyasetin içinde yer alan bazı kadınlar, özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen büyük bir linç kampanyasına maruz kalıyor.

Siyasi sorumluluk alamayan kişilerin günah keçisi olarak Özlem Zengin'i seçmeleri, ona hakaret ve çirkin ithamlarda bulunmaları asla kabul edilemez. Özlem Zengin'in adaletten yana dik duruşu, 30 yıldır içinde olduğu davanın öncülerinden olarak verdiği hak ve hukuk mücadelesi takdire şayandır.

Kendi konfor alanlarını, dini ve toplumsal gereklilik gibi göstermeye çalışan bu zihniyetin her fırsatta kadınlara saldırması manidardır. Oysa ki toplumun ihtiyacı olan şey, suçu başkasında arayan değil özeleştiri yapabilen akıldır.

Parti ayırımı yapmaksızın kadınların siyasete katılımının güçlenmesini destekliyor, siyasette yükselen kadınların hedef alınmasını, kadın hakları savunuculuğu yapan bir STK olarak şiddetle kınıyoruz.

Unutulmamalıdır ki kadınların ve gençlerin desteğini alamayan hiçbir oluşum süreklilik gösteremez."