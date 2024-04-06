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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçimin ardından ilk kez bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçimin ardından ilk kez bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçimin ardından ilk kez bir araya geldi. İmamoğlu görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazanan CHP'li belediye başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret emişti. Ardından Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ankara'da Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret ettik, başkentimizdeki başarısı için tebrik ettik. Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de birlikte ülkemiz için güzel işlere imza atacağız.

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