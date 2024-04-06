Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçimin ardından ilk kez bir araya geldi. İmamoğlu görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazanan CHP'li belediye başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret emişti. Ardından Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ankara'da Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret ettik, başkentimizdeki başarısı için tebrik ettik. Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de birlikte ülkemiz için güzel işlere imza atacağız.