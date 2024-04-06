BBP o ilçede 73 oyla kaybetti! Seçimin iptali için YSK'ya başvurdu

Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimde 73 oy farkla ikinci sırada tamamladığı Bolu'nun Gerede ilçesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

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BBP Gerede Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Allar, beraberindeki partililerle itiraz dilekçesini YSK'ye sunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gerede'de 13 bin seçmenin oy kullandığını belirten Allar, İlçe Seçim Kurulunun 73 oy farkla seçimi AK Parti adayının kazandığını açıkladığını bildirdi.

Seçim sürecinde yaşandığını tespit ettikleri bazı olumsuzluklar nedeniyle sonuca itiraz ettiklerini aktaran Allar, il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların reddedilmesi üzerine, YSK'ye başvurduklarını ifade etti.