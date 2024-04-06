BIST 9.129
DOLAR 32,02
EURO 34,75
ALTIN 2.339,82
HABER /  SEÇİM

BBP o ilçede 73 oyla kaybetti! Seçimin iptali için YSK'ya başvurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP o ilçede 73 oyla kaybetti! Seçimin iptali için YSK'ya başvurdu

Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimde 73 oy farkla ikinci sırada tamamladığı Bolu'nun Gerede ilçesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Abone ol

BBP Gerede Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Allar, beraberindeki partililerle itiraz dilekçesini YSK'ye sunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gerede'de 13 bin seçmenin oy kullandığını belirten Allar, İlçe Seçim Kurulunun 73 oy farkla seçimi AK Parti adayının kazandığını açıkladığını bildirdi.

Seçim sürecinde yaşandığını tespit ettikleri bazı olumsuzluklar nedeniyle sonuca itiraz ettiklerini aktaran Allar, il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların reddedilmesi üzerine, YSK'ye başvurduklarını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangın! Keşif raporunda çıktı, aynı anda çok iş yapma telaşı faciayı getirdi
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangın! Keşif raporunda çıktı, aynı anda çok iş yapma telaşı faciayı getirdi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı
Sigara fiyatlarına bu kez indirim geldi! Rakibi zam yapınca...
Sigara fiyatlarına bu kez indirim geldi! Rakibi zam yapınca...
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçimin ardından ilk kez bir araya geldi
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçimin ardından ilk kez bir araya geldi
CHP itiraz etmişti! YSK Başkanı Yener'den Hatay açıklaması
CHP itiraz etmişti! YSK Başkanı Yener'den Hatay açıklaması
İzmir Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı! Tunç Soyer'den 'desteğe hazırım' mesajı
İzmir Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı! Tunç Soyer'den 'desteğe hazırım' mesajı
Hatay'da seçim tartışması sürüyor! CHP, YSK'ya başvurdu
Hatay'da seçim tartışması sürüyor! CHP, YSK'ya başvurdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
KADEM Özlem Zengin’e sahip çıktı! Siyasi sorumluluk almayanların...
KADEM Özlem Zengin’e sahip çıktı! Siyasi sorumluluk almayanların...
Malatya'da korkutan deprem Kandilli açıkladı
Malatya'da korkutan deprem Kandilli açıkladı