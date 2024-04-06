Sigara fiyatlarına bu kez indirim geldi! Rakibi zam yapınca...

Sigara fiyatlarına geçtiğimiz günlerde peş peşe zamlar gelmişti. En pahalı sigara 72 liraya kadar yükselmişti. Ancak dün sigara fiyatları için beklenmedik bir olay yaşandı. Zam yapan JTI grubu sigara fiyatlarında indirim yapma kararı aldı.

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En pahalı sigara son zamlar sonrası 72 lirayı görmüştü. Ancak sigara fiyatları için yeni bir gelişme yaşandı. Rakipleri daha az zam yapınca JTI grubu, sigara fiyatlarında yaptığı zamdan indirime gitme kararı aldı. Sigara fiyatları bugünden itibaren 1 lira daha ucuz oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda JTI grubunun ürünlerinde 1 TL indirim yaptığını bildirerek, "JTI gurubu sigarada indirime giti. 1 TL rakipleri düşük zam yapınca yarın (bugün) itibarıyla geçerli fiyatlar" diyerek duyurdu.