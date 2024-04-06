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CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi! Kütahya'da oylar yeniden sayılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi! Kütahya'da oylar yeniden sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da yerel seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

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YSK'nin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerden gelen itirazları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği kurul toplantısı sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Seçim Kurulunun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi.

Buna göre, ilde oylar yeniden sayılacak.

2024 Türkiye yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre  Kütahya Belediye Başkanlığını CHP'den aday gösterilen EYÜP KAHVECİ kazandı.

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