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Memleket Partisi'nde üst düzey istifa depremi! Sosyal medyadan duyurdu

Memleket Partisi'nde üst düzey istifa depremi! Sosyal medyadan duyurdu

Memleket Partisi Sözcüsü, Kamu Politikaları ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve partinin kurucularından Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, istifa etti.

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Memleket Partisi kurucularından Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararının tamamen kişisel olduğunu ifade eden İpek Özkal Sayan, "Daha evvel görevlerimi bıraktığım, kurucularından olduğum partimden istifa ediyorum! Özgür alanda siyasete devam." dedi.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran İpek Özkal Sayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti. Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız."

"Aldığım istifa kararı tamamen kişiseldir"

İstifa kararının tamamen kişisel olduğunu belirten İpek Özkal Sayan, istifası sonrası partide yaşanan ani değişimin kendi adına mutluluk verici olduğunu ifade etti. Özkal Sayan, "Memleket Partisi’ne bundan sonraki siyaset arenasında başarılar dilerim." dedi.

"Aldığım istifa kararı tamamen kişiseldir. İstifam sonrasında partide “ani” bir değişim ve dönüşüm kararı verilmiştir. Böyle bir oluşumun önünü açmak benim açımdan mutluluk vericidir. Memleket Partisi’ne bundan sonraki siyaset arenasında başarılar dilerim."

"Özgür alanda siyasete devam."

Parti üyeliğinden çıktığı ekran görüntüsünü paylaşımına ekleyen Özkal Sayan, "Özgür alanda siyasete devam." ifadesini kullandı.

İpek Özkal Sayan, "Siyaset ilkelerin için mücadeledir! İyi bilirim! Ama mücadele edilen kişi “ben”sem yakışanı gitmektir! Verdiğim tüm emekler helal olsun… Daha evvel görevlerimi bıraktığım, kurucularından olduğum partimden istifa ediyorum! Özgür alanda siyasete devam…" dedi.

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