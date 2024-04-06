Saraybosna'nın müdafaasında hayatını kaybedenler anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Nazi işgalinden kurtarılması nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı.Abone ol
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması dolayısıyla Şehir Günü kutlandı. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenler için yaptırılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda tören düzenlendi.
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ndeki törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic katıldı.