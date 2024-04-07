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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bolca tebrik ve alkış aldık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bolca tebrik ve alkış aldık

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Liderler Zirvesi'ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Avrupalı sosyal demokrat liderlerden önce bolca tebrik ve alkış aldık." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bükreş'te, Avrupa'daki sol ve sosyal demokrat partilerin çatı partisi PES'in Liderler Zirvesi'ndeyiz. Avrupalı sosyal demokrat liderlerden önce bolca tebrik ve alkış aldık. Ardından Avrupa Parlamentosu seçimlerini ve sosyal demokrasiyi güçlendirmek için yapılacakları ele aldık."

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