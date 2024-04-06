Meral Akşener'in ilk rakibi Tolga Akalın adaylığını açıkladı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, parti kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Akalın, "İyi Parti akıbetini şahıslara bağlamış bir lider partisi değildir" ifadelerini kullandı.

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İyi Parti, yerel seçimler sonrası tansiyon derecesi yüksek olağanüstü günlerden geçiyor. Meral Akşener seçimli kongre toplayacaklarını ilan etti.

Kongrenin 27 Nisan 2024'te yapılacağı öğrenilirken Meral Akşener'in aday olup olmayacağı merak konusu.

Akşener'in ilk rakibi

İyi Parti'de kongre beklenirken ilk aday ortaya çıktı.

Tolga Akalın adaylığını açıkladı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, parti kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

"İyi Parti lider partisi değildir"

"İyi Parti akıbetini şahıslara bağlamış bir lider partisi değildir" diyen Akalın, "Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden 'Büyük Türk Milleti'nin partisidir." diye konuştu.

"Partinin duygusal kararla yönetilmesi bu büyük ağır yenilginin en büyük sebebidir"

Tolga Akalın adaylık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu siyasi hareketin müktesebatınının, hafızasının ve aklının hiçe sayılarak tutarsız ve duygusal kararla yönetilmesi karşı karşıya kaldığımız bu büyük ağır yenilginin en büyük sebebidir. Siyasi mücadelemizin herhangi bir noktasında bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin, yaptıkları fedakarlıkların tarihsel olarak da şahidiyim ve farkındayım.

Pazartesi günü açıklama yapacak

Haklarını teslim etmeye, emeklerinin karşılığını vermeye, veremediklerimle helalleşmeye geliyoruz. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini, Türk vatanseverlerini, Türk yurtseverlerini, Cumhuriyeti kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, dava arkadaşlarımızı 8 Nisan pazartesi günü saat 13.00’te genel merkezimizde yapacağım kurultay süreci ve genel başkan adaylığı konulu basın açıklamama davet ediyorum.