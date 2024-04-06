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7,4'lik depremle sarsılan Tayvan sadece Türkiye'nin yardımını kabul etti

7,4'lik depremle sarsılan Tayvan sadece Türkiye'nin yardımını kabul etti

İnsansız hava araçları konusunda uzman yedi kişilik Türk arama kurtarma ekibi 7,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Tayvan'ın başkent Taipei'ye ulaştı. Depremden en çok zarar gören Taroko Vadisi'nde çalışmalar yürütecek olan Türk ekibin Tayvan'ın teknik yardım kabul ettiği tek yabancı kurtarma ekibi olduğu belirtildi.

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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bunun son 25 yılda ülkeyi vuran en güçlü deprem olduğunu belirtilmişti.

Depremin ardından oluşturulan Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre arama ve kurtarma ekipleri Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda bir kişinin daha cesedine ulaştı.

Böylece can kaybı sayısı 13'e çıkarken kayıp olduğu bildirilen 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Depremin ve artçı sarsıntıların neden olduğu heyelanların yolları ve geçitleri kapatması nedeniyle 442 kişi mahsur durumda bulunuyor.

Sadece Türkiye'den yardım kabul ettiler

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yardım da Türkiye'den geldi.

İnsansız hava araçları konusunda uzman 7 kişilik Türk ekip, Tayvan'ın başkenti Taipei’e ulaşarak deprem bölgesine hareket etti.

Acil Operasyon Merkezi'ne başkanlık eden İçişleri Bakanı Lin Yu Chang, 7 kişilik drone konusunda uzmanlaşmış Türk kurtarma ekibinin gelişmiş cihazları ile beraber yerel saatle 18.00'de Tayvan'a ulaştığını ve Türk ekibinin Tayvan'ın teknik yardım kabul ettiği tek yabancı kurtarma ekibi olduğunu söyledi.

Türk ekip depremden en çok zarar gören Taroko Vadisi'nde çalışacak

Lin, Türk ekibinin depremden en çok zarar gören Taroko Vadisi'nde çalışmalar yürüteceğini söylerken kendi drone ekipmanlarının bölgede etkisiz kaldığını ve Türk ekibinin tecrübesinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Lin ayrıca Türk ekibine Tayvanlı arama kurtarma ekiplerin de teknik malzeme desteği vererek cihazlarına termal kameralar yerleştireceklerini belirtti.

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