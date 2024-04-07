BIST 9.129
DOLAR 32,02
EURO 34,75
ALTIN 2.339,82
HABER /  POLİTİKA

Seçimlerin ardından CHP'den belediyelerine üst düzey atama yazısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Seçimlerin ardından CHP'den belediyelerine üst düzey atama yazısı

CHP, belediye başkanlarına gönderdiği yazıyla, üst yönetim, belediye şirketleri ve iştiraklerinde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının parti genel merkezi ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanmasını istedi.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından seçilen belediye başkanlarına yazı gönderildi.

Yazıda, yerel seçimlerde gösterdikleri başarıdan ötürü belediye başkanları tebrik edildi.

Hiçbir anket ve araştırma şirketiyle...

Yönetilecek belediyelerde, performans değerlendirmesi, başarı karnesi çıkarma ve belediye faaliyetlerini belli bir standardın üzerinde tutmak için merkezi bir sistem hayata geçirileceği belirtilen yazıda, parti tarafından yeni bir bilgilendirme yazısı paylaşılana kadar, hiçbir anket ve araştırma şirketiyle anlaşma yapılmaması, bu şirketlerle abonelik işlemi gerçekleştirilmemesinin önem taşıdığı belirtildi.

"Atamalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunun"

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yine bu çerçevede, Türkiye'nin dört bir yanında görevi devraldığımız belediyelerimizin iletişim ve kamuoyuyla bilgi paylaşımı süreçlerini partimiz genel merkezi ile eşgüdüm içinde yürütmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamalarının Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız ile görüş alışverişinde bulunarak karara bağlanması önem taşımaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bolca tebrik ve alkış aldık
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bolca tebrik ve alkış aldık
Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri yeniden başlayacak
Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri yeniden başlayacak
Yakalanan dilencinin üzerinden 15 bin lira çıktı
Yakalanan dilencinin üzerinden 15 bin lira çıktı
Kassam Tugayları, 5 İsrail askerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı
Kassam Tugayları, 5 İsrail askerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit olimpiyat kotasının sahibi oldu
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit olimpiyat kotasının sahibi oldu
7,4'lik depremle sarsılan Tayvan sadece Türkiye'nin yardımını kabul etti
7,4'lik depremle sarsılan Tayvan sadece Türkiye'nin yardımını kabul etti
Ramazan Bayramı sonrası Meclis'in gündemi yoğun: Kira artış oranı, vergi indirimi...
Ramazan Bayramı sonrası Meclis'in gündemi yoğun: Kira artış oranı, vergi indirimi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü
Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Meral Akşener'in ilk rakibi Tolga Akalın adaylığını açıkladı
Meral Akşener'in ilk rakibi Tolga Akalın adaylığını açıkladı
Kalp krizi sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi sonucu ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Okan Buruk: Karşılaşma için hazırız
Okan Buruk: Karşılaşma için hazırız