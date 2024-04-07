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Mısır medyası yazdı: Gazze'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor

Mısır medyası yazdı: Gazze'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor

İsrail'in katliamlarını aralıksız sürdürdüğü Gazze'de müzakerelerin bugün tekrar başlayacağı kaydedildi.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli yaşamını yitirdi., 75 bin 815 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da yok edildi.

Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbariyye televizyonunun Mısırlı üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda yoğun şekilde diplomatik temasların yapıldığı kaydedildi.

Haberde, "Kahire, Gazze'de huzurun sağlanması konusunda pazar günü toplantılara ev sahipliği yapacak" ifadelerine yer verildi.

Müzakerelere CIA Direktörü Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İsrail heyeti ile Hamas'ın önde gelen isimlerinden oluşan bir heyetin katılacağı bilgisine yer verildi.

Mısır'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin Mısır'ın daveti üzerine Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine katılmak için Kahire'ye gideceği bildirilmişti.

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