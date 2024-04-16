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ABD'li dev bankadan altın için rekor tahmin: Bu rakamı görecek!

ABD'li dev bankadan altın için rekor tahmin: Bu rakamı görecek!

ABD merkezli bankacılık devi Citi'nin altın tahmini dikkat çekti. Citi, gelecek 6-18 ay için ons altın fiyatını revize etti. Banka yeni tahminini 3 bin dolar olarak açıkladı.

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ABD'li bankacılık devi Citi, Ortadoğu'da İran-İsrail savaşı kapıda söylentisiyle beraber altın fiyatları tahminini güncelledi. Banka, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde 3 bin dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Bu yılın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının 2 bin 500 doları aşmasını bekleyen Citi, 2 bin 500 doların aşılmasıyla birlikte güçlü bir alım desteği oluşacağını belirtti.

2025 yılı için de altın için banka tahminini 2 bin 875 dolar olarak belirledi.

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America da, gümüşün 30 doları, ons altının 3 bin doları aşacağını tahmin etmişti. bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara yükseleceğini tahmin etti. Alüminyum için fiyat tahmini ise 2 bin 250 dolar olarak gerçekleşti.

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