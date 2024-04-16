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CHP farkı açıyor! Yerel seçimin ardından yapılan ankette dikkat çeken sonuç

CHP farkı açıyor! Yerel seçimin ardından yapılan ankette dikkat çeken sonuç

31 Mart Seçimlerinde 47 yıl sonra bir ilk yaşanarak CHP sandıktan birinci çıkmıştı. Kurulduğu günden bu yana sandıktan ikinci çıktığı seçimin ardından anketlerden de AK Parti için kötü sonuç geldi.

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31 Mart Seçimlerinin ardından Türkiye Raporu'nun aboneleri için gerçekleştirdiği milletvekilli anketinden de CHP birinci çıktı. Ankette CHP yüzde 35,2 oy oranına sahip olurken, AK Parti ise yüzde 30'un altına düşüp yüzde 29,8 ile ikinci sırada yerini aldı.

CHP birinci sırada yer aldı 

Türkiye Raporu, son anket sonuçlarını aboneleriyle paylaştı. Anket şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa" sorusuna verilen cevaplar arasında CHP birinci sırada yer aldı.

31 Mart'ta ne olmuştu? 

31 Mart Seçimlerinde CHP yüzde 37.76 ile Türkiye genelinde birinci AK Parti ise yüzde 35.48 ile ikinci olmuştu. Yapılan anket sonucunda AK Parti yüzde 30'un altına düşerken, CHP yüzde 35,2 ile birinci, AK Parti ise yüzde 29,8 ile ikinci oldu.

Sonucu dikkat çeken ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü. Anketteki kararsızların dağıtılmasıyla ortaya çıkan oy oranları dikkat çekiyor.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, nisan ayı çalışmasının tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Selçuki, paylaşımında, "Eylül 2019’dan beri her ay gerçekleştirdiğimiz Türkiye Raporu anketlerinde ilk defa Nisan 2024’te AK Parti birinci parti ve Erdoğan başarı seviyesi en yüksek lider çıkmadı" ifadelerine yer verdi.

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