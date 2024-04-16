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Yargıtay'da seçim çıkmazı: 18'inci tura kaldı

Yargıtay'da seçim çıkmazı: 18'inci tura kaldı

Yargıtay yeni başkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gitti. Seçimin 17 tur oylamasında da sonuç çıkmadı. Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimi 3. (18) tura kaldı.

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Yargıtay yeni başkanı 17. turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay yeni başkanını arıyor. 25 Mart'ta başlayan seçimlerde iki hafta geri bırakıldı ancak hala sonuç alınamadı. 

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yargıtay seçimlerinin 17. turunda da yine sonuç çıkmadı. Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimi 18. tura kaldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 16.04.2024 tarihinde yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 2. (17) tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları anlaşıldığından, Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 3. (18) turuna geçildi"

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