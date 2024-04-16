İran'ın İsrail'e füzelerle saldırısında 1 kız çocuğu ağır yaralandı! O da Filistinli çıktı

İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırıda ülkenin güneyinde yaralanan tek kişi olan 7 yaşındaki Filistinli Amine el-Hassuni'nin babası Muhammed el-Hassuni, "Bizler İsrail'in ihmalkarlığının kurbanıyız." dedi.

Abone ol

İran, 1 Nisan'da Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya yanıt olarak 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı gerçekleştirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda sadece ülkenin güneyinde bir çocuğun ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Durumu ağır halen uyutuluyor

İran saldırısında yaralanan çocuğun 7 yaşındaki Filistinli Amine el-Hassuni olduğu öğrenildi. Başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralanan Amine, İsrail'in güneyindeki Soroka Hastanesi'nde halen uyutuluyor.

"Şarapneller doğrudan kafasına isabet etti"

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli kız çocuğunun babası Muhammed el-Hassuni, AA muhabirine konuştu.

Hassuni, 13 Nisan akşamı İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde (Negev) yer alan ancak İsrail tarafından tanınmayan El-Fera köyündeki evlerinde siren seslerini duyduklarını söyledi.

Bunun üzerine 10 kişiden oluşan ailesini hızlıca evden çıkarmaya çalıştığını belirten Hassuni, "Füzeye ait şarapnellerin düştüğü sırada Amine de evdeydi ve şarapneller doğrudan kafasına isabet etti." dedi.

Küçük kızını hemen hastaneye götürdüklerini ve ameliyata alındığını aktaran Hassuni, Amine'nin dün de ikinci kez ameliyata alındığını ancak durumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

"Köyümüzde sığınak yok, aslında kimse bizi görmüyor"

Köyde sığınak olmadığı için siren seslerini duyduklarında yakındaki açık alanlara çıkmak istediklerini dile getiren Hassuni, "Köyümüzde sığınak yok, aslında kimse bizi görmüyor. Bizler, İsrail ihmalkarlığının kurbanlarıyız." diye konuştu.

Böyle durumlarda Allah'ın rahmetine sığınmaktan başka çareleri olmadığını söyleyen Hassuni, "İsrail, ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle evlerimizi yıkmak istediğinde sadece bizi hatırlıyor, onun dışında varlığımız akıllarına dahi gelmiyor. Onlar burada olmamızı istemiyor." şeklinde konuştu.

"Şu an diğer çocuklarım eve dönmekten korktukları için çadırda kalıyor"

Hastanedeki yoğun bakım odasının önünde küçük kızından sevindirici bir haber bekleyen Hassuni, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an diğer çocuklarım eve dönmekten korktukları için çadırda kalıyor. Bizim tek isteğimiz çocuklarımızın korunması."

İsrail'in korumadığı Arap köyleri

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde İsrail'in tanımadığı 36 köyde yaklaşık 150 bin Filistinli yaşıyor.

Necef Çölü (Negev) bölgesindeki köylerin Bölgesel Konseyi Başkanı Atiyye el-Asam, İsrail, bu köyleri tanımadığı için köylerin siyasi haritada görünmediğini söyledi.

İsrail'in bölgedeki onlarca köye eğitim, sağlık, su ve elektrik gibi hiçbir hizmeti sağlamadığına dikkati çeken Asam, şunları kaydetti:

"Ayrıca devlet bu köyleri korumuyor ve herhangi bir füze saldırısında Demir Kubbe savunma sistemleri devreye girmiyor. Çünkü buralar, onların gözünde insanların yaşamadığı boş alanlar. Fakat onlar (İsrail), buralarda Arapların oturduğunu biliyor."

Bu köylerin İsrail tarafından tanıması için on yıllardır mücadele verdiklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getiren Asam, "Aslında en riskli bölgeler, İsrail'in tanımadığı bu köyler. İsrail ile Hamas arasında daha önce yaşanan tüm savaşlarda da yine bu köylerden can kayıpları oldu." dedi.

Bölgedeki insanların karşılaştığı tehlikelerden İsrail'i sorumlu tutan ve saldırılar sırasında Necef'teki Arap köylerini İsrail'in kasıtlı olarak korumasız bıraktığının altını çizen Asam, "İsrail devleti, köylülerin kendi imkanlarıyla sığınaklar yapmasını engelliyor. Böylece onları korumasız bırakıyor." diye konuştu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.