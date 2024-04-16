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14 yıldır tek akciğerle yaşıyor

14 yıldır tek akciğerle yaşıyor

27 yıl boyunca kesintisiz sigara içen Selahattin Tustaş’ın sağ akciğeri tümör tespit edilince alındı. 14 yıldır tek akciğerle yaşayan Tustaş, “Sigarayı bırakın” çağrısında bulundu.

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Selahattin Tustaş, 27 yıl kesintisiz günde 2 paket sigara içti. Babası da akciğer kanserinden vefat eden Selahattin Tustaş (59), ailesinin uyarılarına da aldırış etmedi. Basit bir grip olduğunu zannederek doktora giden Tustaş’ın sağ akciğerinin tamamında tümör tespit edildi. Tustaş’ın sağ akciğeri zor bir ameliyatla tamamen alındı. Tustaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir türlü geçmeyen bir öksürük ve soğuk algınlığı gibi şikâyetlerim vardı. Akciğer kanseri çıktı. Böyle bir sonuç çıkacağını az çok tahmin ediyordum. Babamda da aynı süreci yaşamıştım. İlk önce çocuklarım aklıma geldi. Onlar o dönem çok küçüktü. Erdal Hocamın önerisiyle ameliyattan başka şansım da yoktu. 14 yıldır Allah’a şükür en ufak bir sağlık sorunum olmadı. Tek akciğerle yaşamak eski hayatımdan farklı değil. Sadece daha çabuk yoruluyorum ve yokuş çıkarken nefes sıkıntısı yaşayabiliyorum. Tüm bunları sigara yüzünden yaşadım. Herkese sesleniyorum; sigarayı bırakın.”

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