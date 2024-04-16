Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Esneme ve güçlenme çalışmalarıyla devam eden idmanda pas organizasyonları yapıldı. Yılport Samsunspor ile oynanan müsabakada sakatlandıkları bildirilen Mert Günok ile Semih Kılıçsoy, antrenmana katılmadı. İki futbolcunun MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyeceği bildirildi. Arthur Masuaku, Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Omar Colley ve Salih Uçan bireysel çalıştı.

İdmanı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da izledi.