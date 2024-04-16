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İstanbul'da kurye kılığında motosikletle uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kurye kılığında motosikletle uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da kurye kılığında motosikletle uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüpheli ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı anlaşılan Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'daki 3 adreste gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Fatih Mahallesi'nde kurye kılığına giren bir şüphelinin motosikletle uyuşturucu madde taşıdığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince takibe alınan şüpheli, Mehmet Akif Bulvarı'nda durduruldu. Kullandığı motosiklette gizlenmiş uyuşturucu madde bulunan şüpheli O.D, gözaltına alındı.

Zanlının evinde de arama yapan ekipler, farklı çeşitlerde toplam yaklaşık 1 kilo 200 gram narkotik madde ele geçirdi. Şüphelinin, cadde ve sokaklarda motosikletle dolaşarak uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. "Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'daki 3 adrese baskın

Öte yandan polis, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı belirlenen 3 farklı adrese baskın yaptı. Baskınlarda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 117 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 49 bin 705 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, bir şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

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