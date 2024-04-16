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Yerlikaya duyurdu! Selektörle radar uyarısına kesilen cezalar iptal edildi

Yerlikaya duyurdu! Selektörle radar uyarısına kesilen cezalar iptal edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Düzce’de diğer sürücülere selektörle radar denetimini haber veren 14 sürücüye kesilen trafik cezalarının iptal edildiğini açıkladı. Yerlikaya, trafikteki radar denetimlerinin önümüzdeki günlerde daha da artacağını söyledi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektörle radar ikazı cezalarının iptal edildiğini açıkladı. Yerlikaya, “Düzce’de 14 işlem yapıldı, tamamını iptal ettik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan trafik denetimleri ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.

Bu süre içinde 3 milyon 642 bin 538 denetim gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, 485 bin 710 işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, “İşlem sayısının 207 bin 407’si hız nedeniyle yapılan işlemler. Bizim trafikteki en büyük sorunumuz aşırız hız.” diye konuştu.

75 can kaybı, 10 bin 810 yaralı 

Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, bu kazalarda 75 can kaybı olduğu bilgisini verdi.

Yerlikaya bu kazalarda 10 bin 810 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kurallara uyma cezası

“Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır ama ayırmak için değil.” diyen Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması, aşırı hız yapılmaması ve emniyet kemeri takılması çağrısında bulundu.

Selektörle radar uyarısına kesilen ceza 

Bakan Yerlikaya açıklamasında, selektörle radar uyarısına kesilen cezalara da değindi. Düzce’de karşı yönden gelenlere, selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bu cezaların iptal edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, “Vatandaşlarımıza küçük bir uyarı. Aşırı hızdan sizi korumak için yaptığımız radar kontrollerini daha da artıracağız. Aşırı hız yapanlara selektör yapmayı devam edin, orada da bize yardımcı olun.” diye konuştu.

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